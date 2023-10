FDP Schwaben stellt sich nach enttäuschender Landtagswahl neu auf – Augsburgerin neue Co-Vorsitzende

Die FDP Schwaben hat bei ihrem Bezirksparteitag in Betzigau einen neuen Vorstand gewählt. Dabei gibt es ein Novum: In Zukunft wird Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae der FDP Schwaben gemeinsam mit Rebecca Müller-Zurlinden vorsitzen. Es ist die erste Doppelspitze in der 75-jährigen Geschichte der FDP Schwaben.

In ihrer Vorstellungsrede machten die Co-Bezirksvorsitzenden deutlich, wie wichtig nach der Landtagswahl die Neuaufstellung der Partei in den nächsten Monaten sei:

„Die verlorene Wahl muss für uns ein klarer Auftrag sein. Es darf kein weiter so geben. Unsere Aufgabe ist jetzt, die Menschen, deren Vertrauen wir verloren haben, wieder zu erreichen. Dazu müssen wir jetzt noch aktiver in den Kommunen sein und die Anliegen der Menschen vor Ort aufnehmen. Mit der Doppelspitze stellen wir uns breiter auf und in Schwaben noch präsenter sein“, so Müller-Zurlinden. Die Augsburgerin war zuletzt Vorsitzende der Jungen Liberalen in Schwaben gewesen.

Der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Thomae freut sich auf die Arbeit in der kommenden Amtszeit. „Mit diesem Duo an der Spitze des Bezirksverbandes können wir unsere Vielfalt noch besser zeigen. Mann und Frau, Land und Stadt, erfahren und jung, Mandatsträger und Ehrenamtlerin. So wollen wir all diejenigen, die sich mit liberalen Werten identifizieren, noch besser ansprechen. Dabei bleibt es für uns aber nicht nur bei einer personellen Neuaufstellung. Wir wollen unsere inhaltliche Arbeit optimieren und mehr Ideen auf Landes- und Bundesebene einbringen. Die FDP muss noch besser darin werden, relevante Probleme zu erkennen und zu lösen – auf allen Ebenen.“

Bezirksverband rückt auf Parteitag Neuaufstellung nach der Landtagswahl in den Fokus

Ebenfalls Teil des neuen Vorstandes sind Melanie Bindhammer (Oberallgäu) Birgit Geier (Aichach-Friedberg), Nicole Faulhaber (Günzburg), Nicky Nauert (Ostallgäu) und Jessica Schreyer (Augsburg) als Mitglieder des geschäftsführenden Bezirksvorstandes. Ergänzt wird das Team von den Beisitzern Dr. Dominik Spitzer (Kempten), Stefan Edenharder (Augsburg), Kai Fackler (Memmingen), Frank Häring (Kempten), Alexander Meyer (Augsburg), Angelika Fotiadis (Lindau), Kai Nepolsky (Königsbrunn), Dr. Mark Tanner (Donau-Ries), Frank Himmel (Lindau) und Alexander Zellner (Kempten).

„Vor uns stehen große Aufgaben. Dieser Vorstand wird einen Europa- und einen Bundestagswahlkampf führen und die Kommunalwahl vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass wir in Schwaben einen wichtigen Beitrag zur Trendumkehr bei diesen Wahlen leisten“, so Thomae abschließend.