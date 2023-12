Feiern bis der Bus kommt | Stadtwerke Augsburg und AVV stellen Versorgung und Nahverkehr an Silvester sicher

Auch an Silvester und Neujahr sind über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (swa) rund um die Uhr im Einsatz, damit die Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sicher funktioniert und Busse und Straßenbahnen fahren. An Silvester gelten besondere Fahrpläne für Busse und Straßenbahnen.

Mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der swa sind im Feiertagsdienst im Einsatz oder in Bereitschaft. Entweder in den Leitstellen für Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser oder Verkehr, hinterm Steuer von Bus und Straßenbahn, in den Werkstätten, in den Kraftwerken oder im Entstördienst.

Fahrpläne an Silvester

Die Busse und Straßenbahnen der swa sind auch an Silvester für die Fahrgäste unterwegs. An Silvester gilt bis abends der Sonntags-Fahrplan bis etwa 23:00 Uhr. Danach fahren die Nachtbuslinien als „Silvester-Nachtexpress“. Erste Abfahrt ist um 23.30 Uhr ab Königsplatz. Zum Jahreswechsel um 0:00 Uhr fährt keine Nachtbuslinie, ab 0:30 Uhr dann im 30-Minuten-Takt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Der Ridesharing-Dienst „swaxi“ der swa wird an Silvester nicht angeboten.

Aktuelle Fahrplanauskünfte sind im Internet verfügbar (sw-augsburg.de) sowie in der swa Mobil-APP.

Im Notfall sind die Helfer der Stadtwerke unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Strom (0821) 6500-6600, Erdgas 6500-5500, Trinkwasser 6500-6655 und Fernwärme 6500-5555.

Mobil und flexibel unterwegs mit dem AVV-Silvester-Nachtexpress

Einen glänzenden Start ins neue Jahr wünscht der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund allen seinen Fahrgästen: Damit diese ausgelassen feiern können, bringt der AVV-Silvester-Nachtexpress alle Nachtschwärmer und Feierbiester in der Silvesternacht gut nach Hause. Am 31. Dezember 2023 gilt im gesamten Verbundgebiet bis ca. 22 Uhr der übliche Sonntagsfahrplan. Ab 1 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden werden gemeinsam mit den Stadtwerken zahlreiche AVV-Silvester-Nachtexpress-Linien eingesetzt. In diesem Jahr ist neben einigen AVV-Nachtbuslinien auch die Verbindung nach Kissing mit am Start. Der Service gilt somit für die AVV-Silvester-Nachtexpress-Linien 291, 395, 592 S, 596, 694, 797, 798, 991 und 95. Die Nachtlinien der Stadtwerke fahren halbstündlich ab 0.30 Uhr bis 4 Uhr mit Abfahrt am Königsplatz. Die AVV-Nachtbuslinien 797 und 798 starten seit Fahrplanwechsel am Augsburger Hauptbahnhof und fahren ab diesem Jahr an Silvester ebenfalls die Haltestelle „Augsburg, Königsplatz“ an.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden Sie stets im Internet unter www.avv-augsburg.de. Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Sie in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de.