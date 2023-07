Ferienzeit ist Baustellenzeit – Augsburgs Straßen werden zur Großbaustelle

Auch dieses Jahr werden die Sommerferien und die damit verbundene verkehrsärmere Zeit dazu genutzt, Baumaßnahmen (Stadt Augsburg und SWA) an wichtigen Hauptverkehrsstraßen durchzuführen.

Karolinenstraße (31. Juli 2023 – Herbst 2024) Stadt Augsburg

Die langersehnte Umgestaltung der Karolinenstraße startet mit Beginn der Sommerferien am 31. Juli und wird in den Sommerferien für den Verkehr vollgesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können passieren und alle Geschäfte sind fußläufig durchgehend erreichbar. Das Parkhaus Hinter der Metzg ist über die Barfüßerstraße / Hinter der Metzg erreichbar. Für den Lieferverkehr werden drei Ladezonen ersatzweise eingerichtet. Außerdem werden in der Karlstraße (Hausnummern 8 bis 10) ersatzweise Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder errichtet. Die Busparkplätze werden in den Kesselmarkt verlegt. Das Quartier zwischen Karolinenstraße und Mittlerer Graben und weiter Richtung Hunoldsgraben ist über den Mittleren Graben und die Barfüßerstraße erreichbar. Die Baumaßnahme am Mittleren Graben schreitet voran, sodass der Mittlere Graben von Norden kommend bis zur Kreuzung Jakoberstraße als Einbahnstraße wieder zu befahren sein wird. Zudem wird während der Sommerferien die Einbahnstraßenregelung in der Barfüßerstraße für die Erreichbarkeit des

Gebietes vorübergehen aufgehoben.

Mittlerer Graben und Schmiedberg (März bzw. Juli bis Herbst 2023) Stadt Augsburg

Die Baumaßnahmen am Schmiedberg und am Mittleren Graben schreiten voran. Der Schmiedberg ist bis voraussichtlich November noch vollgesperrt. Am Mittleren Graben ergeben sich ab den Sommerferien folgende Änderungen: Der Mittlere Graben wird Richtung Süden bis zur Barfüßerstraße als Einbahnstraße befahrbar sein. Im nördlichen Teil der Baustelle wechselt das Baufeld auf die westliche Seite. Die sonstigen Einbahnstraßenregelungen rund um den Mittleren Graben bleiben weiterhin bestehen.

Bürgermeister-Aurnhammer-Straße (21. August bis 8. September) swa und Stadt Augsburg

Am 21. August starten die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in der Bgm.-Aurnhammer-Straße (Göggingen) durch die Stadtwerke Augsburg, anschließend erneuert die Stadt Augsburg die Asphaltdeckschicht zwischen Wellenburger Straße und Graf-von-Seyssel-Straße. Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt und die Auswirkungen möglichst

geringgehalten werden sollen, muss auch teilweise nachts gearbeitet werden. Im Baubereich müssen zudem vorübergehend auch die Parkplätze entfallen. Hierfür werden frühzeitig Halteverbotsschilder aufgestellt. Für den Fußverkehr wird ein Notgehweg aufrechterhalten. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist nur eingeschränkt möglich. Die Bauverwaltung bittet darum, sich diesbezüglich mit der Baufirma vor Ort abzusprechen.

Bauphase 1 (21. August bis 1. September): Durch die Arbeiten an den Gleiskörpern in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr kann es zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße wird zur Einbahnstraße stadteinwärts. Die Umleitung wird über die

Butzstraße eingerichtet.

Bauphase 2 (4. bis 8. September): Tagsüber wird die Bgm.-Aurnhammer-Straße zur Einbahnstraße stadteinwärts. In den Nachtstunden wird die Straße für die Arbeiten komplett gesperrt. In der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr kann es dabei zu erhöhter Lärmentwicklung bei den Arbeiten kommen. Die Straßenbahn fährt in reduzierter Geschwindigkeit durch das Baufeld. Busse werden entsprechend der Einbahnstraße umgeleitet.

Pappelweg (31. Juli bis 11. September) swa

In den Sommerferien finden Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen im Bereich Pappelweg/Neuburger Straße/Dr.-Schmelzing-Straße statt. Deshalb wird der Pappelweg in

Abschnitten vollgesperrt. Die Dr.-Schmelzing Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Neuburger Straße und Erfurter Straße zur Einbahnstraße in westliche Richtung.