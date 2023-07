Galerie | Schee wars, die Friedberger Zeit

Am Sonntagabend ist das Altstadtfest „Friedberger Zeit“ mit dem traditionellen Fackelzug zu Ende gegangenen.

Auch am Abschlusstag Zug es wieder viele Menschen aus Friedberg und der Region in die Festzone, noch einmal durfte in einen andere Zeit abgetaucht werden. A pro Po abgetaucht: Die letzte Bäckertaufe musste Apotheker Dr. Hannes Proeller über sich ergehen lassen, bis zu den Schlussworten von Bürgermeister Eichmann war aber er wieder trocken. Auch wenn die Friedberger Zeit nun zu Ende ist, es muss keiner traurig sein. Um wieder in den angestammten Veranstaltungsrhythmus zu kommen geht es bereits 2025 weiter, danach heißt es wieder alle drei Jahre: „Habe die Ehre in der Friedberger Zeit“.