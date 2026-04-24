Girls’ Day am Flughafen München: Bundespolizei begeistert Schülerinnen für verantwortungsvolle Karriere

Anlässlich des bundesweiten Girls’Days 2026 hat die Bundespolizei am Flughafen München am 23. April 16 Schülerinnen willkommen geheißen. Die jungen Teilnehmerinnen im Alter von 13 bis 16 Jahren erhielten Einblicke in die vielseitigen Aufgaben der Bundespolizei und konnten den Berufsalltag hautnah miterleben.

Praxisnahe Einblicke für Schülerinnen

Der Aktionstag bot den Mädchen Gelegenheit, sich in verschiedenen Aufgabenbereichen der Bundespolizei wie Passkontrolle und Fingerabdruckabnahme auszuprobieren. Sie erhielten auch eine Einführung in den Umgang mit Handfesseln. Beamtinnen der Bundespolizei aus unterschiedlichen Laufbahngruppen erklärten ihre Tätigkeiten und standen den Schülerinnen für Fragen zu Ausbildung und Karrierewegen zur Verfügung.

Ministerinnen-Besuch als Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war der Besuch von Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Sie besuchte die Veranstaltung, um das Engagement zur Nachwuchsförderung zu würdigen und die Bedeutung des Girls’Day für die berufliche Orientierung und Chancengleichheit zu unterstreichen.

Positive Resonanz und Ausblick

“Der Girls’Day ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, interessierten Schülerinnen die Arbeit der Bundespolizei näherzubringen und sie für eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit zu begeistern”, betonte Thomas Eberl, stellvertretender Leiter der Bundespolizei am Flughafen München. Die Bundespolizei zog eine positive Bilanz des Girls’Day und bedankte sich bei allen Anwesenden und Ministerin Scharf für ihre Unterstützung.