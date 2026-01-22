type here...
Großbrand in Burgkunstadt: Hoher Sachschaden bei nächtlichem Feuer in Mehrfamilienhaus
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich ein schwerer Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Bones“ in Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels. Dank eines Rauchmelders konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Schadenshöhe ist erheblich. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Starke Rauchentwicklung alarmiert Bewohner

Gegen 1.45 Uhr bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Anwesens. Ein Rauchmelder löste Alarm aus, und Rauch drang bereits unter den Türen hindurch. Sechs Personen reagierten schnell und verließen das Gebäude unverletzt.

Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Obergeschoss. Um das Feuer effektiv zu bekämpfen, mussten Teile des Daches abgedeckt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Brandursache derzeit noch unklar

Über hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen, kann jedoch zurzeit noch keine Angaben zur möglichen Brandursache machen, da der Brandort erst nach dem Ablöschen aller Glutnester begutachtet werden kann.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

