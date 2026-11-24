Bei einer Kontrolle in Gundelfingen reagierte ein Drogentest bei einem 57-jährigen Autofahrer positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte den Führerschein sicher.

Der Mann war am Montag, 23. November 2026, gegen 11.15 Uhr unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein des 57-Jährigen vor Ort sicher. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: A8 bei Augsburg: Polizei findet Marihuana bei Autofahrer

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord