Freitag, November 7, 2025
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jugendliche entwenden Feuerlöscher: Polizei ermittelt nach Vorfall in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sind in der Augsburger Innenstadt auf einem Gelände an der Blauen Kappe auffällig geworden. Am Donnerstag, dem 06.11.2025, verschafften sie sich unbefugt Zutritt zu dem Areal und entwendeten dort vier Feuerlöscher.

Polizei wird von Passanten alarmiert

Ein aufmerksamer Passant meldete den Vorfall um 11.45 Uhr bei der Polizei. Die Jugendlichen wurden dabei beobachtet, wie sie mit den Feuerlöschern um sich sprühten. Als der Passant die Jugendlichen ansprach, flüchteten diese zunächst vom Tatort.

Junge Täter kehren für Tretroller zurück

Kurze Zeit nach ihrer Flucht kehrte die Gruppe auf das Gelände zurück, um einen dort zurückgelassenen Tretroller abzuholen. Zu diesem Zeitpunkt trafen die eintreffenden Polizeikräfte die Jugendlichen an und stellten sie zur Rede.

Ermittlungen wegen verschiedener Straftaten eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Jugendlichen eingeleitet. Den 13- und 14-jährigen Tatverdächtigen werden Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie der Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln vorgeworfen. Alle Beteiligten besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

