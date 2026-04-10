Kellerbrand in Weilheim: Sachschaden im fünfstelligen Bereich, Kripo ermittelt Ursachen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Kellerbrand in Weilheim: Sachschaden im fünfstelligen Bereich, Kripo ermittelt Ursachen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

WEILHEIM, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Donnerstag, den 9. April 2026, ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Merckstraße ein Kellerbrand. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, jedoch entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht aktuell die Brandursache.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Gegen 21.45 Uhr am Donnerstagabend erhielt die Integrierte Leitstelle Oberland eine Meldung über Rauchentwicklung aus einem Kellerraum des betroffenen Mehrfamilienhauses in Weilheim. Die schnell alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten vor Ort einen kleineren Brandherd feststellen und zügig löschen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim laufen

Vor Ort führten die Beamten der Polizeiinspektion Weilheim erste polizeiliche Maßnahmen durch. Die Kriminalpolizei Weilheim hat mittlerweile, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen übernommen. Die genaue Ursache des Brandes ist bisher noch unklar, und die kriminalpolizeilichen Untersuchungen laufen derzeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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