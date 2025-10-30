Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
12.7 C
London
type here...
Subscribe
Kovač: “Habe vollstes Verständnis” für Wagner
FC Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kovač: “Habe vollstes Verständnis” für Wagner

Sebastian Pfister
Von Sebastian Pfister

Borussia Dortmund könnte den FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner tiefer in die Krise stürzen. BVB-Coach Niko Kovač zeigt vor dem Duell aber Verständnis für seinen Kollegen und hat eine klare Meinung zum Trainerjob.

Sebastian Pfister
Sebastian Pfisterhttp://presse-augsburg.de

Meistgelesen

Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...

Neueste Artikel