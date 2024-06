Die Mitglieder des Krankenhausbeirats haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit einem Konzept der Rotkreuzklinik in Lindenberg zur Notfallversorgung beschäftigt. Vorgestellt hatte dieses die Geschäftsführerin Caroline Vogt mit weiteren Vertretern der Klinik.

Dieses Konzept sieht unterschiedliche Ausbaustufen einer Notfallversorgung an der Rotkreuzklinik in Lindenberg vor mit unterschiedlichen Öffnungszeiten. Mit berücksichtigt sind darin auch chirurgische Leistungen, die die Rotkreuzklinik in einer zukünftigen Notaufnahme ohne Förderung nicht mehr anbieten wird. Die Verwaltung wurde nun vom Beirat beauftragt, gemeinsam mit der Schwesternschaft sowie mit externen Experten, das Konzept weiter zu konkretisieren und dabei auch die fachlich-medizinischen, finanziellen und rechtlichen Erfordernisse bzw. Rahmenbedingungen zu klären. „Wir möchten im Sinne einer optimalen

medizinischen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam eine gute Lösung finden“, so Landrat Elmar Stegmann.

Die Rotkreuzklinik hatte in der Woche zuvor vermeldet, dass sich das Insolvenzverfahren

nochmals verlängern wird und die Belegungszahlen aktuell sehr niedrig sind. Wie lange

das Verfahren noch dauert, kann von der Geschäftsführung der Klinik aktuell nicht

abgeschätzt werden. Diese Zeit möchten die Mitglieder des Beirats und die Verwaltung

nutzen, um die erforderlichen Prüfungen des Konzepts zur Notfallversorgung durchführen

zu lassen. Die Verwaltung hat für die fachlich-medizinische Prüfung die Bayerische

Krankenhausgesellschaft vorgeschlagen, bei der sowohl der Bayerische Landkreistag als

auch das Bayerische Rote Kreuz, vertreten durch die Schwesternschaft, Mitglied sind.

Zur aktuellen Auslastung der Notaufnahmen haben im Beirat Vertreter der Asklepios Klinik

Lindau, der Oberschwabenklinik Wangen und der Rotkreuzklinik Lindenberg berichtet. Die

Patientenzahlen an der Notaufnahme der Rotkreuzklinik haben sich demnach – nach

einem starken Einbruch – in den letzten Wochen wieder stabilisiert. Die beiden anderen

Kliniken verzeichnen seit Anfang des Jahres Zuwächse und haben ihre Kapazitäten

entsprechend angepasst.

In der aktuellen Beiratssitzung hat Landrat Elmar Stegmann außerdem über den aktuellen

Stand zum länderübergreifenden Gutachten informiert: „Es finden aktuell laufend

Abstimmungstermine statt. Wir kommen dabei gut voran und rechnen mit ersten

Ergebnissen nach den Sommerferien.“ Es sollen auch zeitnah erneut Gespräche mit

Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention und

des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg

stattfinden, da für ein solches Projekt auf beiden Seiten gesetzliche Änderungen

notwendig sind und Fragen der Krankenhausfinanzierung geklärt werden müssen. „Wir

müssen dem Strukturwandel aktiv begegnen und für unsere Region ist eine enge

Verzahnung über Landkreisgrenzen hinweg sinnvoll. Ich freue mich über die offene

Zusammenarbeit und das große Engagement aller beteiligten Landkreise und Kliniken bei

diesem richtungsweisenden Projekt“, so der Landrat.