Dienstag, Oktober 21, 2025
15.3 C
London
LKW-Fahrer in Augsburg wegen ungesicherter Ladung gestoppt und angezeigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

LKW-Fahrer in Augsburg wegen ungesicherter Ladung gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Lechhausen wurde ein 63-jähriger LKW-Fahrer am Montag, den 20. Oktober 2025, von der Polizei angehalten, da er seine Ladung ohne die notwendige Sicherung transportierte.

Verkehrskontrolle enthüllt Mängel

Gegen 09:00 Uhr führte eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durch und stellte fest, dass die Ladung des Fahrers unzureichend gesichert war. Die Beamten verlangten von dem 63-Jährigen, die Ladung direkt vor Ort nachzusichern, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung

Der Vorfall zieht nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung nach sich. Die Polizei ermittelt gegen den LKW-Fahrer, um weitere Maßnahmen zu prüfen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

