Mit Bus und Straßenbahn zu den Light Nights Augsburg und zur Shopping-Night

Am Freitag, 20. Oktober finden die Shopping-Night und die Light Nights in Augsburg statt. Am Samstag, 21. Oktober und Sonntag, 22. Oktober finden die Light Nights ebenfalls statt.

Am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 18 und 23 Uhr können die Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg (swa) deswegen nicht über den Rathausplatz und den Moritzplatz fahren. Während der Shopping-Night am Freitag fahren die Straßenbahnen bis 23 Uhr im 7,5-Minuten-Takt, die Buslinien 22, 23, 32 und 41 fahren bis Betriebsende im 20-Minuten-Takt bis zum Königsplatz.

Die Buslinien 22 und 32 fahren in beide Richtungen die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz nicht an und weichen stattdessen über das Rote Tor und den Eserwall zum Königsplatz aus. Die Haltestellen „Hochschule“, „Rotes Tor“ und „Theodor-Heuss-Platz/IHK“ werden mitbedient.

Die Straßenbahnlinie 1 und 4 bleiben aufgrund der Baustelle am Schmiedbergzwischen Göggingen und Oberhausenmiteinander verknüpft. Von Lechhausenkommend fährt die Ersatzbuslinie B1während der Light Nights über diePilgerhausstraße und Karlstraße zum Königsplatz und weiter zum Hauptbahnhof. Richtung Lechhausen fährt die Ersatzbuslinie B1 vom Königsplatz über das Theater, die Karlstraße und die Fuggerei.

Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen den Haltestellen Königsplatz und Wertachbrücke über die Strecke der Linie 4, also das Staatstheater, Klinkertor und Curt-Frenzel-Stadion umgeleitet. Es fährtein Ersatzbus B2 zwischen Oberhauser Bahnhof und dem Königsplatz. Dieser fährt in beide Richtungen über den Hauptbahnhof die Haltestellen Senkelbach, Fischertor, Mozarthaus/Kolping und Dom/Stadtwerke an.

Am Sonntag, 22. Oktober wird zudem die Straßenbahnlinie 6 zwischen Hauptbahnhof und Friedberg West P+R wegen einer Katastrophenschutz-Übung durch Busse ersetzt, bei Buslinie 36 entfallen einige Haltestellen. Der Ersatzbus B6 fährt ganztags zwischen Hauptbahnhof und Friedberg West. Bis 16 Uhr fährt er über die Friedberger Straße und ab 16 Uhr entlang der Strecke der Tramlinie 6.

Die Fahrgäste werden über die digitale Fahrgastinfo an den Haltestellen informiert. Ebenfalls finden sich aktuelle Abweichungen vom Fahrplan immer in der swa Mobil-App.

Wie jedes Jahr leuchtet Augsburg bei den Light Nights grün. Die swa versorgen die Veranstaltung mit 100 Prozent Ökostrom aus regenerativen Quellen.