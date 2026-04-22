Schockanruf in Ebensfeld: Unbekannte erbeuten Schmuck und Bargeld

In Ebensfeld, im Landkreis Lichtenfels, kam es am Montagnachmittag zu einem dreisten Betrug, bei dem unbekannte Täter Schmuck und einen hohen Geldbetrag erbeuteten. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Schockanruf löst Übergabe von Bargeld und Schmuck aus

Um 16.15 Uhr erhielt eine ältere Dame aus Ebensfeld einen sogenannten Schockanruf. In dem Gespräch wurde ihr fälschlicherweise mitgeteilt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine hohe Kaution zu entrichten sei. Nach mehreren Stunden am Telefon mit den Betrügern übergab die Seniorin letztendlich mehrere tausend Euro Bargeld sowie wertvollen Schmuck an einen bislang unbekannten Mann.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Geschädigte vertraute sich anschließend ihren Angehörigen an, die umgehend Anzeige bei der Polizei in Bad Staffelstein erstatteten. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei Coburg geführt, die dringend Zeugen sucht.

Beschreibung des Täters

Der Mann, der die wertvolle Beute entgegennahm, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat ein breites Gesicht, kurze, dunkle Haare und war mit einem langen, dunklen Mantel sowie einer dunklen Kopfbedeckung bekleidet.

Zeugen, die am Montag in Ebensfeld, insbesondere im Bereich der Straße „Gries“, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen.