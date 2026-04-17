Sexueller Übergriff in Nürnberg-Gebersdorf: Tatverdächtiger verhaftet und Haftantrag gestellt
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Sexueller Übergriff in Nürnberg-Gebersdorf: Tatverdächtiger verhaftet und Haftantrag gestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Am Donnerstagabend, den 16. April 2026, ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ein schockierender Vorfall: Eine Frau wurde Opfer eines sexuell motivierten Angriffs. Die Polizei konnte den 28-jährigen Tatverdächtigen noch während seiner Flucht festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gegen ihn gestellt.

Überfall im Portweg

Nach bisherigen Ermittlungen drang ein bisher unbekannter Angreifer gewaltsam in das Zuhause einer Frau am Portweg ein. Er zwang die Bewohnerin zu sexuellen Handlungen und flüchtete anschließend vom Tatort. Alarmierte Polizeistreifen aus Nürnberg-West sowie weitere Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein. Bereits kurze Zeit später wurde der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Deutscher, festgenommen. Die Polizei berichtete, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Ermittlungen und Haftantrag

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm zunächst die kriminalpolizeilichen Maßnahmen und organisierte eine umfangreiche Spurensicherung am Ort des Geschehens. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte daraufhin einen Haftantrag gegen den Festgenommenen. Dieser wird nun dem Ermittlungsrichter des Nürnberger Amtsgerichts vorgeführt, der über die Anordnung der Haft entscheidet.

Kriminalpolizei setzt Ermittlungen fort

Inzwischen hat das spezialisierte Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Fokus liegt dabei auf der detaillierten Rekonstruktion des Tatablaufs sowie der Klärung der Tatmotive. Auch die Nachbarschaft wird in die Ermittlungen einbezogen, um durch Befragungen mögliche weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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