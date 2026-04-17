23-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof festgenommen: Haftbefehl wegen Drogendelikten und illegalem Aufenthalt
Bundespolizei München
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23-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof festgenommen: Haftbefehl wegen Drogendelikten und illegalem Aufenthalt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, dem 16. April, hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof München einen 23-jährigen Vietnamesen aufgrund eines nationalen Haftbefehls verhaftet. Der Mann konnte eine geforderte Geldstrafe von mehreren tausend Euro nicht bezahlen.

Verhaftung nach Kontrolle am Hauptbahnhof

Gegen 19:45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei, nach einem Hinweis einer trinationalen Polizeistreife, den 23-Jährigen nach dessen Ankunft am Hauptbahnhof München. Dabei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft München I wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Der 23-Jährige war zu einer Geldstrafe von 4.080 Euro verurteilt worden, die er nicht begleichen konnte. Infolgedessen muss er nun für 51 Tage in die Justizvollzugsanstalt.

Unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte die Streife der Bundespolizei fest, dass sich der Vietnamese unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Trinationale Polizeistreifen

Trinationale Streifen bestehen aus gemeinsamen Zugstreifen der Bundespolizei mit ungarischen und österreichischen Polizeibeamten im Bahnverkehr von Ungarn nach Österreich und Deutschland.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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