Synchronsprecherin Bohlmann wird zur Ehrenpatin der Hexe Gothel aus der Augsburger Puppenkiste

Am 14. Dezember 2023 erhielt Sabine Bohlmann, Synchronsprecherin und Autorin, die Ehrenpatenschaft für die Hexe Gothel aus „Rapunzel“ vom Augsburger Puppentheatermuseum „die Kiste“ und Vertretern der Augsburger Puppenkiste.

Frau Bohlmann synchronisiert seit langem die Rolle der Hexe Gothel in der Augsburger Puppenkiste. In den 1980er-Jahren wirkte sie in zahlreichen Filmen und Zeichentrickserien mit. Sie ist vor allem als Stimme von Lisa Simpson aus der Serie „Die Simpsons“ bekannt, die sie seit 1991 spricht. Außerdem hat die Münchnerin bereits mehrere Sprechrollen für die Augsburger Puppenkiste übernommen. Sie ist in Inszenierungen wie „Der Zauberer von Oz“ (2013) oder „Die Bremer Stadtmusikanten“ (2017) zu hören. In dem neuesten Stück „Rapunzel“ (2023) spricht sie die Hexe Gothel und ist nun auch als Patin mit der Figur verbunden.

Christoph Mayer, Vorsitzender der Freunde des Augsburger Puppenspiels e. V., überreichte in der Sonderausstellung „Ein Hoch auf…75 Jahre Augsburger Puppenkiste“ im Beisein von Klaus Marschall und Florian Moch von der Puppenkiste die Patenschaftsurkunde an Frau Bohlmann. Das Patenkind war auch dabei.

Sabine Bohlmann freute sich sehr über die erneute Begegnung mit der Marionette.

Das Museum erweitert den Kreis der Ehrenpatinnen und -paten um Frau Bohlmann, was eine große Ehre ist. Eine Urkunde und ein Foto wurden ausgehändigt. Die Verleihung wird bald einen Platz im Museum erhalten.