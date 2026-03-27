Telefonbetrüger erbeuten in Zapfendorf 18.000 Euro von Seniorin – Kripo Bamberg sucht Zeugen

ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Am Donnerstag fiel eine 74-jährige Seniorin aus dem Landkreis Haßberge Trickbetrügern am Telefon zum Opfer. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in dem Fall und sucht nach einem unbekannten Geldabholer.

Telefonbetrüger erschleichen hohe Geldsumme

Die Betrüger täuschten der Seniorin vor, Polizeibeamte zu sein und behaupteten, ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und müsse eine Kaution von 18.000 Euro zahlen. In gutem Glauben übergab die Seniorin dem männlichen Täter das Geld gegen 14.15 Uhr in der Bamberger Straße in Zapfendorf vor einem Lottogeschäft.

Zweiter Betrugsversuch scheitert dank Bankmitarbeiterin

Obwohl die Seniorin bereits eine hohe Summe übergeben hatte, versuchten die Täter erneut, sie um Geld zu bringen. Dank des Eingreifens einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin konnte eine weitere Geldübergabe jedoch verhindert werden.

Suche nach dem Geldabholer

Der gesuchte Abholer wird als Mann mit kurzen, blonden Haaren und rundem Gesicht beschrieben, der vermutlich eine graue Jacke trug und akzentfrei Deutsch sprach. Zeugen, die zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in der Umgebung der Bamberger Straße den Mann beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.