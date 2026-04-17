Tochter greift Mutter in Ansbach mit Messer an: Festnahme der Tatverdächtigen

Eine 31-jährige Frau steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Sachsen bei Ansbach ihre Mutter mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest.

Messerangriff in Sachsen bei Ansbach

Zeugen alarmierten gegen 21:30 Uhr die Integrierte Leitstelle, nachdem sie in der Straße „Am Römer“ eine schwerverletzte Frau vorfanden. Kurz darauf trafen Streifen der Polizeiinspektion Ansbach und benachbarter Einheiten am Tatort ein und erhielten Hinweise, dass die Verletzte möglicherweise von ihrer 31-jährigen Tochter angegriffen wurde.

Verdächtige in psychischem Ausnahmezustand festgenommen

Die Polizei konnte die 31-jährige Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe festnehmen. Sie schien sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden. Im weiteren Verlauf bestätigte sich der Verdacht, dass die Festgenommene ihre 70-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen hat. Die verletzte Mutter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sich ihr Zustand inzwischen stabilisiert hat.

Ermittlungen am Tatort

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm die ersten polizeilichen Ermittlungen am Tatort auf. Die Ansbacher Kriminalpolizei sicherte anschließend die Spuren. Die Staatsanwaltschaft Ansbach beantragte die Unterbringung der Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus.