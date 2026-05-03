Unfallflucht in Lechhausen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigt Auto und flüchtet
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Unfallflucht in Lechhausen: Unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigt Auto und flüchtet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Lechhausen ereignete sich am Samstag (02. Mai 2026) ein Unfall mit Fahrerflucht auf der Neuburger Straße. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer verursachte gegen 18.00 Uhr einen Unfall, bei dem ein am Straßenrand geparktes Auto am linken Heck beschädigt wurde. Ohne seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Sachschaden von 5.000 Euro

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die zuständige Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden, falls sie Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können. Informationen können bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 gemeldet werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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