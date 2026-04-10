Unfallflucht in Nürnberg: Radfahrer schwer verletzt durch flüchtigen Renault-Fahrer
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Unfallflucht in Nürnberg: Radfahrer schwer verletzt durch flüchtigen Renault-Fahrer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagvormittag kam es in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen Radfahrer während eines Überholvorgangs streifte und anschließend flüchtete. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der Kilianstraße.

Details zum Unfallhergang

Der unbekannte Fahrer eines Renault Captur war auf der Kilianstraße in Richtung Erlanger Straße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Großreuther Straße / BayWa einen Radfahrer überholte. Dabei touchierte er den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte infolgedessen und erlitt schwere Verletzungen. Ohne Halt oder Hilfe fuhr der Unfallverursacher davon und kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder zur fraglichen Zeit einen Renault Captur mit ihrer Dashcam aufgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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