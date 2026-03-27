Vermisster Rene Jens V. aus Erlangen wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Vermisster Rene Jens V. aus Erlangen wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ERLANGEN. Der seit dem 6. März 2026 vermisste 53-jährige Rene Jens V. aus Erlangen wurde wohlbehalten aufgefunden. Nach intensiven Suchmaßnahmen und einer öffentlichen Fahndung konnte er am 26. März 2026 angetroffen werden.

Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich beendet

Die Polizei hatte am 11. März 2026 eine Meldung veröffentlicht, die um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten bat. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten letztendlich zum Erfolg der Suchaktion.

Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung

Die Polizei widerruft hiermit die Öffentlichkeitsfahndung und bedankt sich bei allen, die durch hilfreiche Hinweise zur Auffindung beigetragen haben.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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