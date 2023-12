Alte Augsburger Straßenbahnen fahren künftig in Zagreb

Seit fast 30 Jahren sind sie im Einsatz und haben jeweils etwa eine Million Kilometer zurückgelegt. Die elf Straßenbahnen vom Typ GT6 der Stadtwerke Augsburg sind veraltet und werden in den nächsten Monaten schrittweise durch neue Tramlink-Straßenbahnen ersetzt. In der Nacht zum letzten Donnerstag (30.11.2023) wurde die erste von elf nach Zagreb verschickt, um in der kroatischen Hauptstadt für einige Jahre im Straßenbahnverkehr eingesetzt zu werden.

Anfang August wurde die erste von insgesamt 15 neuen Tramlink-Straßenbahnen der Firma Stadler in Augsburg angeliefert. Nach der technischen Ausstattung für das Augsburger Straßenbahnsystem, ausgiebigen Testfahrten und den notwendigen Genehmigungen soll die erste Bahn kommendes Jahr in Betrieb genommen werden. Im Laufe der Zeit werden die weiteren Tramlinks aus Stadlers Werk in Valencia nach Augsburg geliefert und die „GT6“ gleichzeitig außer Betrieb genommen.

Die GT6 waren eine bahnbrechende Neuerung bei den swa, als sie 1996 eingeführt wurden, denn sie waren eine der ersten Straßenbahnen mit Niederflurtechnologie und somit barrierefrei. Allerdings sind die Bahnen inzwischen veraltet und bieten nicht mehr den heutigen Standard an Komfort. Der Grund dafür liegt im begrenzten Platzangebot, den wenigen Türen und den kaum vorhandenen Flächen für Rollstühle, Kinderwagen oder Gehhilfen. Aus diesen Gründen sind die GT6 für Fahrgäste mittlerweile unattraktiv geworden.

Die 15 neuen Tramlink-Straßenbahnen sind notwendig, um die Linie 3 zu verlängern und den Betrieb im Bahnhofstunnel ab 2025 zu gewährleisten. Sie ersetzen nicht nur die elf GT6, sondern bieten auch mehr Platz und Komfort für die Fahrgäste. Die Tramlink ist 42 Meter lang, was 15 Meter länger als die GT6 ist. Sie bietet Platz für 230 Fahrgäste im Vergleich zu 165 bei den GT6.

Alle elf Straßenbahnen des Typs GT6 werden vor ihrer Abreise aus Augsburg im blauen Farbton der Zagreber Verkehrsbetriebe lackiert und nachts auf Tiefladern nach Zagreb gebracht.