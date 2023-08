Ansteigende Flusspegel im Allgäu und Bayern: Das ist die Lage am Dienstag

Der anhaltende Dauerregen hat in den letzten Tagen auch zu einem Anstieg des Wasserstands am Bodensee geführt.









Neben den Wassermassen, die vom Himmel kommen, hat auch die Leiblach, ein über 30 Kilometer langer Zufluss des östlichen Bodensees, dazu beigetragen. Der Pegel der Leiblach, die sich, wie Fotos aus Bösenreutin zeigen, zu einem reißerischen Fluss entwickelt hat, stieg auf 57 Kubikmeter pro Sekunde an. Die Leiblachmündung in Lindau/Zech, wo der Zufluss in den Bodensee mündet, ist ebenfalls von den steigenden Wassermassen betroffen. Das sogenannte „Braune Hochwasser“ aus der Leiblach fließt in den Grünen Bodensee und vermischt sich dort. Innerhalb von nur 24 Stunden ist der Pegel des Bodensees auch dadurch um beeindruckende 35 Zentimeter gestiegen.

