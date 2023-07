Augsburger Gesundheitszentrum ProVita wird Teil der ZAR Unternehmensgruppe

Anzeige | Das Augsburger Gesundheitszentrum ProVita wird ab 1.7.2023 zur Stuttgarter Nanz medico GmbH & Co. KG gehören. Die bislang in der m&i Klinikgesellschaft integrierte Einrichtung wird vom neuen Träger am jetzigen Standort in der Haunstetter Straße 112, mit dem bisherigen Team und den umfangreichen Leistungen rund um Rehabilitation, Therapie und Gesundheit weitergeführt.

Den Übergang gaben Hauptgeschäftsführer der m&i Klinikgruppe Enzensberg, Etzel Walle, Gesellschafter Richard Allar und Markus Frenzer, CEO der Unternehmensgruppe ZAR Nanz medico bekannt. «Mit der Nanz medico haben wir einen Träger gefunden, der mit seinen Zentren für ambulante Rehabilitation (ZAR) über jahrzehntelange Expertise verfügt» begründet Etzel Walle die Entscheidung für die Stuttgarter. Die Zusammenarbeit zwischen den stationären Rehakliniken der Klinikgruppe Enzensberg und den deutschlandweit ansässigen ZAR sei schon seit vielen Jahren sehr gut. So seien die ZAR verlässliche Partner für die Reha-Nachsorge am Wohnort der Patienten, die ihre stationäre Reha in den m&i Fachklinken durchgeführt haben. Mit dem Übergang wird das ProVita eines von deutschlandweit 34 ambulanten Rehazentren des erfahrenen und in der Rehaszene bekannten Trägers sein. Dessen beiden Zentren in Berlin-Mitte und Stuttgart waren 1996 die ersten beiden zugelassenen ambulanten Rehazentren Deutschlands überhaupt, mittlerweile erstrecken sich die ZAR über das ganze Bundesgebiet.

Umfangreiches Leistungsangebot und Vernetzung zwischen Reha- und Akutmedizin

«Wir freuen uns sehr, das Augsburger Zentrum in unseren Verbund aufnehmen zu dürfen und werden das umfangreiche Leistungsspektrum, welches die m&i Klinikgruppe aufgebaut hat, mit den bisherigen Mitarbeitenden und unserem Know-how weiterführen» so CEO Markus Frenzer. Von der Rehabilitation im Heilverfahren und als Anschlussheilbehandlung nach dem Krankenhaus, über die medizinisch-beruflich orientierte Reha bis hin zu Therapieleistungen auf Rezept, Nachsorge- und Präventionsprogrammen, bietet das Rehazentrum umfangreiche Hilfen für Patienten. «Unser Ziel ist es, das Leistungsangebot stets auf die Bedürfnisse vor Ort anzupassen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Medizinern und Gesundheitsakteuren der Region und damit die Vernetzung zwischen Akut- und Rehamedizin sowie mit den Kostenträgern ist uns extrem wichtig« beschreibt Markus Frenzer einen seiner bedeutenden Punkte beim Neustart.

Die bisherigen Gesellschafter begrüßen indes, dass die Angebote in Augsburg auf hohem Niveau weitergehen werden. «Unsere Mitarbeitenden sind seit jeher mit viel Herzblut und Engagement dabei, deshalb war und ist es uns wichtig, das Zentrum und unsere Mitarbeitenden auch künftig in guten Händen zu wissen» blicken Richard Allar und Etzel Walle optimistisch auf die Übergabe.

Unternehmensinformation

ZAR Nanz medico GmbH & Co. KG

Die Nanz medico GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Stuttgart. Als größter Anbieter ambulanter Reha- und Therapieleistungen Deutschlands betreibt sie mit dem ProVita Augsburg künftig 34 Zentren für ambulante Rehabilitation. Zentren in Esslingen und Kiel werden 2023 hinzukommen. Je nach Standort liegen die Indikationsschwerpunkte in der Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie und Psychosomatik. Das Unternehmen behandelt jährlich rund 70.000 Rehabilitanden ambulant und beschäftigt über 2500 Mitarbeitende in ganz Deutschland. Die Gruppe engagiert sich außerdem aktiv für die Weiterentwicklung der Rehabilitation sowie an der Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen. Weitere Informationen auch unter: www.zar.de