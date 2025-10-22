Auseinandersetzung in Augsburg: 24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht – Festnahme durch Polizei

Augsburg (ots) – Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es in der Gögginger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Unvermittelter Angriff in der Gögginger Straße

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 24-Jähriger gegen 17.00 Uhr einem 41-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Vorausgegangen war offenbar eine Berührung der beiden Männer im Vorbeigehen. Durch den Schlag wurde der 41-Jährige verletzt.

Täter kurz nach Tatfestnahme

Die Polizei konnte den 24-jährigen Angreifer kurz nach der Tat festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.