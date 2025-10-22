Newsletter
Auseinandersetzung in Augsburg: 24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht – Festnahme durch Polizei
Polizei & Co
Auseinandersetzung in Augsburg: 24-Jähriger schlägt 41-Jährigen ins Gesicht – Festnahme durch Polizei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es in der Gögginger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Unvermittelter Angriff in der Gögginger Straße

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 24-Jähriger gegen 17.00 Uhr einem 41-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Vorausgegangen war offenbar eine Berührung der beiden Männer im Vorbeigehen. Durch den Schlag wurde der 41-Jährige verletzt.

Täter kurz nach Tatfestnahme

Die Polizei konnte den 24-jährigen Angreifer kurz nach der Tat festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

