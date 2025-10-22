Newsletter
Einbrüche in Augsburger Wohnungen: Kripo ermittelt und gibt Sicherheitstipps
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Einbrüche in Augsburger Wohnungen: Kripo ermittelt und gibt Sicherheitstipps

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn kam es am Dienstag, 21. Oktober 2025, zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. Die Taten wurden von bislang unbekannten Tätern begangen, die gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen verschafften.

Einbruch in der Inninger Straße

Zwischen 13:00 Uhr und 22:15 Uhr drangen die Einbrecher in eine Wohnung in der Inninger Straße ein und entwendeten Wertgegenstände im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird aktuell ermittelt.

Einbruch in der Karl-Settele-Straße

In der Nacht vom Montag, 20. Oktober, auf Dienstag, 21. Oktober 2025, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Wohnung in der Karl-Settele-Straße. Obwohl die Einbrecher keine Wertgegenstände erbeuteten, entstand Sachschaden, dessen Umfang derzeit untersucht wird.

Polizei gibt Präventionstipps

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 mitzuteilen. Um sich gegen Einbrüche zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

  • Immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren verschließen.
  • Kippen bedeutet öffnen, daher gekippte Fenster vermeiden.
  • Fremde Kennzeichen und Personen beobachten und notieren.
  • Unbekannte Personen gezielt ansprechen und Polizei bei verdächtigem Verhalten alarmieren.
  • Rollläden tagsüber geöffnet halten und Zeitschaltuhren nutzen.
  • Schlüssel niemals draußen verstecken.
  • Keine Hinweise auf Abwesenheit geben.
  • Tür immer doppelt abschließen.

Weitere Informationen und Beratungstermine bietet die Polizeiberatungsstelle an. Vorträge zum Thema Einbruchsschutz sind für Bürgerinnen und Bürger freibleibend zugänglich.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

