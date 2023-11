Die Landsberger Christbäume stehen – 15 Meter hohe Weißtanne aus Hurlauch auf dem Hauptplatz aufgestellt

Am Dienstag wurde in Hurlach der Christbaum für den Landsberger Hauptplatz geschlagen und mittags in die Altstadt transportiert. Die ca. 15 Meter hohe und 45 Jahre alte Weißtanne stammt aus dem Garten von Familie Stemmer.

Gefällt wurde der Baum von den Mitarbeitern des Städtischen Forstamts und des Bauhofes der Stadt Landsberg am Lech. Der Transport der ca. 3 Tonnen schweren Weißtanne erfolgte über einen Tieflader, der sich mit der weihnachtlichen Fracht von Hurlach über Igling/ Erpfting auf den Weg nach Landsberg machte. Auf dem Hauptplatz vor dem Historischen Rathaus wurde dieser dann fachmännisch mit einem LKW-Ladekran aufgestellt.

Im nächsten Schritt wird die festliche Beleuchtung angebracht, sodass der Christbaum

rechtzeitig zum Beginn des Landsberger Christkindlmarkts am Montag, 27. November

strahlender Mittelpunkt des Hauptplatzes ist.

Bereits am Vormittag wurde ein weiterer prächtiger Christbaum auf dem Flößerplatz aufgestellt. Er wird in diesem Jahr von der Bundeswehr gespendet und stammt von dem Gelände der Welfenkaserne. Es handelt sich um eine 10 Meter hohe Fichte. Neben diesen beiden Christbäumen werden in diesem Jahr wieder fünf weitere Christbäume im Stadtgebiet und in den Ortsteilen aufgestellt.

Warum der Christbaum schon so früh aufgestellt wird? Das hat mehrere Gründe. Zum einen

benötigen die Stadtwerke nach der Aufstellung des Baumes zwei Tage, um die Beleuchtung und im Anschluss die großen roten Christbaumkugeln anzubringen. Zum anderen hat der Städtische Bauhof vor Weihnachten alle Hände voll zu tun: In dieser Jahreszeit muss jederzeit mit dem ersten Schnee gerechnet werden. Neben dem üblichen Winterdienst für Straßen, Fahrradewege, Plätze und öffentlichen Gehwege, für den die Mitarbeiter des Bauhofs mit ihren

Winterdienstfahrzeugen im Einsatz sind, sind diese auch für das Aufstellen der zahlreichen

Buden für den Christkindlmarkt verantwortlich.

Mit der Planung soll sichergestellt werden, dass pünktlich zur Eröffnung des Christkindlmarktes

am Montag, 27. November 2023, alles festlich geschmückt und im vollen Glanz fertig ist. Die

Lichter am Christbaum werden übrigens erst zur Eröffnung des Christkindlmarktes strahlen.

Weitere Informationen zum Christkindlmarkt sind unter www.landsberger-christkindlmarkt.de

aufgeführt.