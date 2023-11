Universität Augsburg lädt vom 20. bis 24. November zur Public Climate School

Die Universität Augsburg veranstaltet vom 20. bis 24. November 2023 eine Public Climate School in Augsburg mit knapp 50 Programmpunkten. Die Forschenden der Universität widmen sich in ihren Veranstaltungen dem Klimawandel und öffnen ihre Seminarräume und Hörsäle für die Öffentlichkeit. Auf dem Programm stehen Planspiele, Filmvorführungen, Vorträge, Workshops und interaktive Formate.

Bei der Public Climate School der Universität Augsburg werden spannende Fragen aufgegriffen, u.a.: Wie kann Gaming im Kontext der Klimakrise dazu beitragen, die Klimakrise erfahrbarer zu machen? Wie ist der Stand der Debatte zur Klimagerechtigkeit? Wie sieht das rechtliche Instrumentarium des Natur- und Landschaftsschutzes aus? Welche Erfolgsfaktoren waren entscheidend für das Zustandekommen des Pariser Klimaabkommens 2015? Wie kann man mithilfe der Integralrechnung den Klimawandel verstehen? Welche attraktiven Arbeitsfelder entstehend rund um das Thema Klima? Was sind die Grundlagen des Klimasystems unserer Erde?

Beim Solution Slam entwickeln Studierende verschiedenster Fachrichtungen innerhalb von knapp 30 Minuten in Teams einen Lösungsansatz für ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen.

Aber auch vor Ort in der Innenstadt gibt es Führungen z.B. zur Klimaanpassung im urbanen Raum am Beispiel der „Grünen Maxstraße“.

Mit den Veranstaltungen, zu denen alle Interessierten eingeladen sind, möchte die Universität Augsburg einen Beitrag dazu leisten, wissenschaftlich fundiertes Wissen rund um die Klimakrise zu vermitteln und für die damit verbundenen Themen zu sensibilisieren. An der PCS beteiligen sich Dozierende aus unterschiedlichen Fakultäten und laden in ihre Sitzungen ein. Die Universität beteiligt sich auf Anregung der Studierendenvertretung an der bundesweiten Initiative, die zweimal jährlich (im Mai und November) an vielen Hochschulen in Deutschland durchgeführt und von Forschenden und Studierenden mitgestaltet wird.

Klimapolitik in Bayern





Am 20. November 2023 findet um 18.00 Uhr im Raum 1009 der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg (Gebäude H) eine Podiumsdiskussion zur Klimapolitik in Bayern nach der Landtagswahl statt. Die Bayerische Staatsregierung hat mit der Novelle des Bayerischen Klimaschutzgesetzes ihre klimapolitische Zielsetzung erhöht: Bayern soll bis spätestens 2040 (statt bislang 2050) das erste klimaneutrale Bundesland werden. Vertreter aus der bayerischen Landespolitik, der Klimaforschung und dem Umweltschutzverbandswesen diskutieren, wie sich die Herausforderungen und Chancen auf dem Weg zu diesem Ziel nach der Landtagswahl darstellen. Die Diskussion wird auch als Livestream auf der Homepage übertragen.

UN-Klimakonferenz COP28





Einen Ausblick auf die bald beginnende UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai gibt die Abschlussdiskussion am 23. November um 18.00 Uhr. Das englischsprachige Podium bringt Verhandlungsführerinnen und -führer zum Thema Verluste und Schäden aus Nord und Süd zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam werden die Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Klimafinanzierung diskutiert und eine Aussicht auf die zentralen Themen und erwartbaren Ergebnisse der COP28 gegeben. Auch die Abschlussdiskussion kann digital mitverfolgt werden.

Weitere Informationen und Programmübersicht unter:

https://www.uni-augsburg.de/public-climate-school/

Digitale Teilnahme an der Eröffnungs- und Abschlussdiskussion via Zoom-Sitzung:

https://uni-augsburg.zoom-x.de/j/66021333641?pwd=TDFiWDh6ck9ObUt6QXJ6SDBUWnVLQT09 (Kenncode: 0dx+Jn)