Einbruch in Kiosk auf Regensburger Campingplatz: Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Einbruch in Kiosk auf Regensburger Campingplatz: Kripo sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Regensburg. Am Nachmittag des 22. Januar 2026 wurde ein Einbruch auf einem Campingplatz im Westen von Regensburg entdeckt. Ein Angestellter berichtete, dass unbekannte Täter ein Fenster eines Kiosks einschlugen und den Innenraum durchwühlten. Dabei erbeuteten die Einbrecher einen Betrag im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

Verdächtige Lebensmittel gefunden

Nachdem der Einbruch gemeldet wurde, entdeckte der Mitarbeiter mehrere Taschen mit Lebensmitteln, die außerhalb des Kiosks zurückgelassen wurden. Es wird vermutet, dass die Täter während der Tat gestört wurden und die Beute deswegen nicht vollständig mitnehmen konnten.

Zeitfenster für Zeugen

Zum Tatzeitpunkt war der Campingplatz aufgrund der Winterpause für Besucher geschlossen. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 8. Januar, 11:45 Uhr, und dem 22. Januar, 15:20 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Campingplatzes am Weinweg gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

