Tatverdächtiger nach bewaffnetem Raub in Haag an der Amper festgenommen

HAAG A. D. AMPER, Lkr. Freising – Nach einem schweren Raubüberfall in Haag an der Amper am 13. Januar 2026 gelang es der Kriminalpolizei Erding, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Erfolgreiche Festnahme des mutmaßlichen Täters

Der Verdächtige, ein 27-jähriger irakischer Staatsbürger, wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an und bestätigte damit die Maßnahmen der Behörden.

Details zum Raubüberfall – Zeugen gesucht

Am Dienstag, dem 13. Januar, wurde eine 41-jährige Frau in Haag an der Amper Opfer eines Raubüberfalls an ihrer eigenen Haustür. Der Täter bedrohte die Frau mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte Geld. Er entwendete 500 Euro in bar und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Die Frau öffnete die Tür nach einem Klopfen und wurde sofort von dem unbekannten Täter bedrängt, der eine Schusswaffe aus seinem Rucksack zog. Bei dem Überfall erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung und Aufruf zur Mithilfe

Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters. Die Beschreibung lautet wie folgt:

Circa 168 cm groß

Schlanke Statur

Südländisches Aussehen

Bart

Trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Hose, und schwarz-weiße Sneaker (vmtl. der Marke „Calvin Klein“)

Hatte einen grauen Rucksack bei sich

Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 entgegen.