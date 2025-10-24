Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
Festnahme in Augsburg: Betrunkener droht in Supermarkt mit Patrone
Festnahme in Augsburg: Betrunkener droht in Supermarkt mit Patrone

Alfred Ingerl
Am Freitagmorgen, den 24. Oktober 2025, ging ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt mit einem Polizeieinsatz zu Ende. Ein stark alkoholisierter Mann wurde festgenommen, nachdem er in einem Supermarkt in der Viktoriastraße auffällig geworden war.

Polizeieinsatz nach Bedrohung im Supermarkt

Gegen 09:15 Uhr alarmierten Angestellte eines Supermarkts die Polizei, da ein 38-jähriger Mann verdächtige Verhaltensweisen zeigte. Er verbarg einen Gegenstand unter seiner Kleidung und bedrohte das Personal. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an und konnte den Mann widerstandslos vor dem Supermarkt festnehmen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit über zwei Promille stark alkoholisiert war.

Verdächtige Patrone gefunden

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Patrone, die offenbar für Schreckschusswaffen geeignet ist. Infolgedessen wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, wobei die Polizei jedoch nichts Verdächtiges vorfand. Gegen den 38-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

