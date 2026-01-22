type here...
Feuer in Abenberger Seniorenzentrum: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Von Alfred Ingerl

ROTH. (62) In einem Seniorenzentrum in Abenberg im Landkreis Roth kam es am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, zu einem Brand, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchung des Vorfalls aufgenommen.

Brand in Abenberger Altenheim

Gegen 12:10 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Feuer in einem Altenheim in der Mäbenberger Straße gemeldet. Bei Ankunft der Polizei und Feuerwehr waren Flammen und eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung des Hauses sichtbar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Evakuierung und Betreuung der Bewohner

Während der Löscharbeiten mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Einsatzkräfte der Notfallseelsorge sowie der Krisenintervention des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Johanniter kümmerten sich um die Betroffenen.

Verletzte und Sachschaden

Eine 74-jährige Bewohnerin und eine 45-jährige Angestellte der Einrichtung wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Katze überlebte das Feuer leider nicht. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, und der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um die bislang unklare Brandursache zu klären.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

