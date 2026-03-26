Großbrand in Flintsbach: Lagerhalle zerstört, sechsstelliger Sachschaden, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Großbrand in Flintsbach: Lagerhalle zerstört, sechsstelliger Sachschaden, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FLINTSBACH A. INN, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochabend, den 25. März 2026, geriet eine Lagerhalle einer Spedition in Brand. Der dabei entstandene Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Brand in Lagerhalle führt zu hohem Sachschaden

Über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde am Mittwochabend, den 25. März 2026, gegen 19.05 Uhr, der Brand einer Lagerhalle einer Spedition in Flintsbach am Inn mitgeteilt.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Bei Eintreffen der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Brannenburg, nur wenige Minuten nach Eingang der Meldung, waren bereits starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dach der Lagerhalle erkennbar. Das Feuer hatte auf das Eternitdach und die darunter liegende Glasfaserdämmung übergegriffen. Im Verlauf der Löscharbeiten mussten Teile des Dachs entfernt werden, um das Feuer vollständig zu löschen.

Keine Verletzten, aber erheblicher Sachschaden

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich in der Lagerhalle weder Menschen noch Maschinen; glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich aktuellen Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Brannenburg traf die ersten Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Rosenheim, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Die genauen Umstände zur Brandursache sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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