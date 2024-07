Auch in diesem Jahr plant das Ordnungsamt der Stadt Augsburg eine Sonderaktion, um auf die Vermüllung durch Zigarettenkippen aufmerksam zu machen. Die Kolleginnen und Kollegen städtischen des Ordnungsdienstes werden ab Montag, 8. Juli, eine Woche lang im Stadtgebiet sowie in Parks und Grünanlagen Handaschenbecher an Augsburger Bürgerinnen und Bürger verteilen. Bereits im vergangenen Sommer wurden ca. 800 Exemplare an Raucherinnen und Raucher abgegeben. Insgesamt wurde die Aktion sehr positiv aufgenommen.

Außendienst des Ordnungsamtes fördert friedvolles Miteinander

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes bilden mit den Bereichen Konfliktmanagement, Parkraum-, Geschwindigkeits- und Gewerbeüberwachung die Abteilung Außendienst im Ordnungsamt. Primäres Ziel aller Bereiche ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, um ein friedvolles Miteinander für alle Augsburger Bürger zu ermöglichen.

Zigarettenkippe enthält rund 7000 Schadstoffe

Wie das Ordnungsamt ausführt, landen bis zu zwei Dritteln aller weltweit aufgerauchten Zigaretten auf Straßen, in Grünanlagen und in Gewässern. Wer in Augsburg bei dieser Art „Entsorgung“ erwischt wird, muss 40 Euro Bußgeld bezahlen. Hinzu kommt, dass eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe bis zu 7000 Schafstoffe enthält und damit bis zu 1000 Liter Wasser mit Giftstoffen verunreinigen kann. Die aus Kunststoff bestehenden Zigarettenfilter werden über jahrzehntelang zersetzt und landen letztlich als Mikroplastik im Meer.

Rund 500 „Ascher“ im öffentlichen Raum der Stadt Augsburg

Um Folgeschäden für Mensch und Umwelt abzuwenden, hilft eine ordnungsgemäße Entsorgung der Zigarettenkippen. Hierfür stehen im Augsburger Stadtgebiet an Haltestellen und öffentlichen Plätzen rund 500 „Ascher“ zur Verfügung. Eine Möglichkeit für unterwegs sind Handaschenbecher, die der Ordnungsdienst der Stadt jetzt wieder kostenlos an Raucherinnen und Raucher verteilt.