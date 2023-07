Stimmungsvolles musikalisches Programm beim Beleuchtungsabend im Botanischen Garten Augsburg

Während der Sommermonate lädt der Botanische Garten zu einem besonders romantischen Gartenerlebnis ein. Noch bis zum 12. August wird der Garten immer samstags beleuchtet und bleibt bis 24 Uhr geöffnet. Einlass bis 23 Uhr.

Ein besonderes musikalisches Programm begleitet den nächsten Beleuchtungsabend am Samstag, 15. Juli. Bereits um 15:30 findet ein Salsa-Schnupperkurs statt, der sich von 17 bis 21:30 Uhr im Rosenpavillon zu einer Salsa-Tanzparty weiterentwickelt – allerdings nur

bei trockenem Wetter.

Demgegenüber ist im Pflanzenüberwinterungshaus „Klassik“ angesagt.

Dort kann den Solisten und dem Orchester der Kammeroper Augsburg zu den Klängen von Mozarts „Zauberflöte“ gelauscht werden. Karten sind an der Abendkasse oder unter kammeroper-augsburg.de erhältlich.

Neue und ungewohnte Wahrnehmung des Gartenareals

Bei den Beleuchtungsabenden kann der Botanische Garten in einem völlig anderen Licht als gewohnt wahrgenommen werden. Durch die Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern und Blumen aus unterschiedlichen Perspektiven entsteht eine bezaubernd-romantische Atmosphäre: Gartenteile, die am Tag dunkel wirken, erstrahlen in den schönsten Farben – umgekehrt wirken am Tag helle Bereiche in der Nacht dunkel und geheimnisvoll. An allen Beleuchtungsabenden wird zum normalen Garteneintritt eine zusätzliche Gebühr von 1 Euro pro Person erhoben (Jahreskarten sind ausgenommen)