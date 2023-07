Oldtimer sind am Sonntag bei der Zirbelnuss-Rallye unterwegs

Schon zum 24. Mal richtet am kommenden Sonntag, 16. Juli, die Motorsport Abteilung Augsburg die traditionsreiche Zirbelnuss-Rallye aus. Am Start sind Oldtimer (bis Baujahr 1989), Youngtimer (bis 2003) sowie Exoten und Cabrios (bis 2023).

„Viel Spaß und kein Stress“, so lautet das Motto von MAA-Vorsitzendem Helmut Wiedenmann, der wie immer eine schöne Strecke mit einigen Prüfungen zusammengestellt hat.

Um 9.01 Uhr startet das erste Fahrzeug in Mertingen (Landkreis Donau-Ries), dann geht es zu Wertungsprüfungen bei Blumen Dehner nach Rain (ab 9.20 Uhr) und zum Milchwerk Thierhaupten (ab 11.20 Uhr).

Danach ist dort beim Klosterwirt Mittagspause.

Ab 13 Uhrfolgt die nächste Prüfung bei Egenberger Bus in Thierhaupten, ehe das Finale mit einer Prüfung im Oldtimer Resort in Dasing (ab 13.50 Uhr) folgt. Die ersten Fahrzeuge werden gegen 14.50 Uhr am Ziel in Anna`s Restaurant in Kleinaitingen erwartet, wo dann die Siegerehrung stattfindet. Die Zuschauer werden rund 100 tolle Fahrzeuge zu sehen bekommen.