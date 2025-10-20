Newsletter
Unbekannter belästigt Joggerin in Hochzoll – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter belästigt Joggerin in Hochzoll – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, ereignete sich in Hochzoll ein Vorfall, bei dem eine 25-jährige Joggerin belästigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter griff die Frau in der Freibergseestraße an und flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad.

Übergriff in Hochzoll: Täterbeschreibung

Der Täter näherte sich der Joggerin auf einem Fahrrad und fasste ihr unvermittelt ans Gesäß. Danach fuhr er in Richtung Zugspitzstraße davon. Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose trug.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts aufgenommen und bittet Zeugen um Hilfe. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. In dringenden Fällen soll der Polizeinotruf 110 verständigt werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

