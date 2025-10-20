Unbekannter belästigt Joggerin in Hochzoll – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, ereignete sich in Hochzoll ein Vorfall, bei dem eine 25-jährige Joggerin belästigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter griff die Frau in der Freibergseestraße an und flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad.

Übergriff in Hochzoll: Täterbeschreibung

Der Täter näherte sich der Joggerin auf einem Fahrrad und fasste ihr unvermittelt ans Gesäß. Danach fuhr er in Richtung Zugspitzstraße davon. Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose trug.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts aufgenommen und bittet Zeugen um Hilfe. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. In dringenden Fällen soll der Polizeinotruf 110 verständigt werden.