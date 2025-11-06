Unfall bei Altusried: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Am Donnerstagabend ereignete sich kurz vor der Ortseinfahrt Altusried ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Ortsverbindungsstraße von Krugzell in Richtung Altusried, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 78-jährigen Mannes. Zwei weitere Autofahrer – eine 21-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann – konnten den verunfallten Fahrzeugen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallten ebenfalls in die Unfallstelle.

Die 57-jährige Unfallverursacherin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die weiteren Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Streifen der Verkehrspolizei Kempten war auch die Feuerwehr Altusried im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und bei der Bergung der Fahrzeuge zu unterstützen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Straße rund zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.