Vermisster 82-jähriger aus Schwabach tot aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 82-jähriger aus Schwabach tot aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Donnerstagnachmittag, dem 26. März 2026, wurde der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Am Freitagmittag, dem 27. März 2026, wurde er von Einsatzkräften tot aufgefunden. Die öffentliche Fahndung nach ihm wird hiermit widerrufen.

Fund durch Reiterstaffel

Die Beamten der Reiterstaffel Mittelfranken entdeckten den 82-Jährigen bei einer weiteren Suchaktion. Die Umstände seines Verschwindens und das Auffinden seines Leichnams haben bei den Einsatzkräften für Bestürzung gesorgt.

Kein Fremdverschulden vermutet

Nach dem Fund vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken umgehend die weiteren Ermittlungsmaßnahmen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Überregionale Nachrichten

Vierköpfige deutsche Familie bei Frontalzusammenstoß in Portugal getötet

0
Im Süden Portugals kam eine vierköpfige deutsche Familie bei...
Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Fußballspiel in Königsbrunn – Partie abgebrochen

0
Königsbrunn – Bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag (04.04.2026) ist...
Aichach Friedberg

Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

0
Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag...
Polizeimeldungen Bayern

Schwerer Unfall in Emming (Landkreis Deggendorf): Fahrer (30) tot – Beifahrer (23) schwer verletzt

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Karfreitagabend im niederbayerischen...
Polizei & Co

Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

0
Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.