Vermisster 82-jähriger aus Schwabach tot aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Seit Donnerstagnachmittag, dem 26. März 2026, wurde der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Am Freitagmittag, dem 27. März 2026, wurde er von Einsatzkräften tot aufgefunden. Die öffentliche Fahndung nach ihm wird hiermit widerrufen.

Fund durch Reiterstaffel

Die Beamten der Reiterstaffel Mittelfranken entdeckten den 82-Jährigen bei einer weiteren Suchaktion. Die Umstände seines Verschwindens und das Auffinden seines Leichnams haben bei den Einsatzkräften für Bestürzung gesorgt.

Kein Fremdverschulden vermutet

Nach dem Fund vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken umgehend die weiteren Ermittlungsmaßnahmen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Erstellt durch: Christian Seiler