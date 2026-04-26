Vermisster Jugendlicher aus Abensberg in Regensburg wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Vermisster Jugendlicher aus Abensberg in Regensburg wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Der seit dem 14.04.2026 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Abensberg wurde am heutigen Sonntag in Regensburg wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Kelheim danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Aufforderung zur Löschung von Daten

Zusätzlich werden die Medien gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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