Vermisster Jugendlicher aus Abensberg in Regensburg wohlbehalten gefunden

Der seit dem 14.04.2026 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Abensberg wurde am heutigen Sonntag in Regensburg wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Kelheim danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Aufforderung zur Löschung von Daten

Zusätzlich werden die Medien gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.