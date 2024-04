Wasser marsch | Die Augsburger Brunnen erwachen aus dem Winterschlaf

Wasser marsch – die städtischen Brunnen werden von ihrer Winterabdeckung befreit und wieder in Betrieb genommen. Beginn ist am 15. April mit den drei Prachtbrunnen: dem Augustusbrunnen am Rathausplatz sowie dem Merkur- und dem Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße. Beim Merkurbrunnen wird die Holzverkleidung abgenommen, beim Augustus- und Herkulesbrunnen werden die innen ausgelegten Matten entfernt. Innerhalb von zwei Wochen werden nach und nach alle Brunnen der Stadt wieder in Betrieb genommen.

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt und die Stadtwerke Augsburg (swa) arbeiten dabei Hand in Hand. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt startet ab Montag, 15. April, mit dem Abbau der Winterabdeckung. Anschließend reinigen die swa die Brunnenbecken und schließen die Brunnen an. Die Aufdeckung des Brunnens am Dom erfolgt durch die Dompfarrei.

Damit die Brunnenfiguren auch nach Einbruch der Dunkelheit bewundert werden können, wird auch die Brunnenbeleuchtung wieder eingebaut. Abschließend wird das Wasser eingefüllt, die Pumpen und Filter werden in Gang gesetzt und die Düsen eingestellt. Über den Sommer hinweg werden die Brunnen wöchentlich inspiziert, gereinigt und gepflegt.

Trinkwasserbrunnen

Gleichzeitig mit den großen Brunnen nehmen die swa in den kommenden Wochen auch die über 20 Augsburger Trinkwasserbrunnen wieder in Betrieb. Dort kann jede und jeder seinen Durst löschen, etwa in der Innenstadt oder auch unter anderem an der Schwedenstiege, im Wittelsbacher Park und im Siebentischwald. Einen Überblick über alle Brunnenstandorte finden Interessierte unter sw-augsburg.de/wasser/trinkwasserbrunnen. Durstige können ein mitgebrachtes Trinkgefäß an den Brunnen auffüllen, wodurch Plastikmüll eingespart wird. Die Augsburger Trinkwasserbrunnen sind bis Ende Oktober im Einsatz, bevor sie aufgrund der kalten Jahreszeit wieder abgestellt werden.