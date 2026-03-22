13-jährige Darina Grundza vermisst: Polizei sucht Hinweise im Raum Aschaffenburg
Polizeipräsidium Unterfranken
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13-jährige Darina Grundza vermisst: Polizei sucht Hinweise im Raum Aschaffenburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizei sucht seit Freitagabend nach der 13-jährigen Darina Grundza aus Krommentahl, die vermisst wird. Es wird vermutet, dass sie sich im Raum Aschaffenburg aufhalten könnte. Die Lohrer Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Junges Mädchen seit Freitag verschwunden

Darina Grundza verließ am Freitagabend, vor 20:00 Uhr, ihr Zuhause im Schöllersgrund und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Zahlreiche Suchaktionen und Überprüfungen möglicher Aufenthaltsorte durch die Polizei in Lohr blieben bislang erfolglos. Bisher gibt es keine Anzeichen, die auf ein Verbrechen hindeuten.

Beschreibung der Vermissten

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

  • 168 cm groß
  • Schlank bei 55 kg
  • Sehr lange Haare
  • Auffällig geschminkt
  • Bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, einer hellen Jogginghose und schwarzen Sneakern

Polizei bittet um Mithilfe

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Darina geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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