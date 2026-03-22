Verstärkte Verkehrskontrollen in Augsburg: 13 Geisterradler und zahlreiche Handyverstöße entdeckt
Polizei & Co
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Verstärkte Verkehrskontrollen in Augsburg: 13 Geisterradler und zahlreiche Handyverstöße entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 19. März 2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in der Nagahama-Allee Ecke Hanreinweg eine umfassende Verkehrskontrolle durch. Bei dieser Kontrolle kam auch ein Laserhandmessgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung zum Einsatz. Die Polizei stellte bei der Kontrolle zahlreiche Verkehrsverstöße fest.

Hohe Zahl an „Geisterradlern“ und Handyverstöße

Besonders auffällig war die hohe Anzahl von Radfahrern, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhren. Insgesamt wurden 13 sogenannte „Geisterradler“ beanstandet. Darüber hinaus erwischte die Polizei vier Autofahrer, die unerlaubt ihr Mobiltelefon am Steuer nutzten.

Geschwindigkeitsverstöße und andere Beanstandungen

Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden drei Überschreitungen geahndet. Der Spitzenreiter war mit 88 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Weitere Vergehen umfassten ein fehlendes vorderes Kennzeichen, einen falsch angebrachten Rückspiegel an einem Motorrad und eine Sicherheitsleistung im Zusammenhang mit einem Handyverstoß.

Sicherstellung eines selbstfahrenden Skateboards

Besondere Aufmerksamkeit erregte die Sicherstellung eines selbstfahrenden Skateboards, das mit einer Fernbedienung bei rund 17 km/h im Straßenverkehr genutzt wurde. Gegen den Nutzer wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlender Zulassung eingeleitet.

Der höchste gemessene Atemalkoholwert bei der Kontrolle lag bei 0,14 Promille und blieb damit unter den relevanten Ahndungsgrenzen. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg warnt ausdrücklich vor den Gefahren von Radfahrern, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind, und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregeln zu halten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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