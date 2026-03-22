Unfallflucht in Augsburg-Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung an grauem Toyota

Augsburg (ots) Lechhausen – Am Freitag, den 20. März 2026, ereignete sich in der Neuburger Straße eine Fahrerflucht. Zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr wurde ein grauer Toyota am Heck beschädigt, als ein unbekannter Fahrer den Unfall verursachte und anschließend flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 3.000 Euro.

Unfallflucht in Lechhausen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich zur Hauptverkehrszeit, was hoffentlich zur Entdeckung des Unfallverursachers führen könnte.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2310 zu melden.