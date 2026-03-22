Unfall in Stadtbergen: Pkw kollidiert mit Rettungswagen – Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden
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Unfall in Stadtbergen: Pkw kollidiert mit Rettungswagen – Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 21. März 2026, ereignete sich auf der Ulmer Landstraße in Stadtbergen ein Unfall zwischen einer 30-jährigen Autofahrerin und einem Rettungswagen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Unfallhergang auf der Ulmer Landstraße

Der Unfall geschah gegen 21.45 Uhr, als die 30-jährige Frau die Ulmer Landstraße in östlicher Fahrtrichtung an der Kreuzung überquerte. Sie übersah offenbar den Rettungswagen, der in südlicher Richtung unterwegs war, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden

Sowohl die 30-Jährige als auch der 29-jährige Fahrer des Rettungswagens und sein 32-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Im Rettungswagen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls kein Patient. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung gegen die Autofahrerin. Sie besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, während der Fahrer und der Beifahrer des Rettungswagens deutsche Staatsangehörige sind.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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