Unfall in Stadtbergen: Autofahrerin übersieht Rettungswagen – Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Am Samstagabend ereignete sich in Stadtbergen auf der Ulmer Landstraße ein Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Unfallhergang in Stadtbergen

Um 21.45 Uhr übersah die 30-jährige Autofahrerin beim Überqueren der Ulmer Landstraße in östlicher Richtung offenbar einen Rettungswagen, der aus südlicher Richtung kam. Dies führte zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Verletzte und Sachschaden

Sowohl die Autofahrerin als auch der 29-jährige Fahrer des Rettungswagens und sein 32-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich kein Patient im Rettungswagen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung gegen die 30-jährige Unfallverursacherin aufgenommen. Die Autofahrerin ist türkische Staatsbürgerin, während die beiden Männer im Rettungswagen deutsche Staatsbürger sind.