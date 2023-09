Charlie | Ballett-Saison am Staatstheater Augsburg beginnt mit einer Premiere

Die Ballett-Saison am Staatstheater Augsburg beginnt Ende September mit einer Premiere: Das Tanztheaterstück „Charlie“, choreografiert von Ballettdirektor Ricardo Fernando, wird am Samstag, den 30. September 2023 um 19:30 Uhr auf der großen Bühne des martini-Parks uraufgeführt. Im Mittelpunkt steht das Leben und Werk der Stummfilmlegende Charlie Chaplin.

In einem bild- und temporeichen Tanzabend erforscht die 18-köpfige Ballett-Kompanie den körperlichen Slapstick Chaplins, sein musikalisches Gespür und seine zeitkritische Ironie. Mit „Charlie“ zeigt Chefchoreograf Ricardo Fernando, wie eng Stummfilm und Bühnentanz miteinander verbunden sind: Beide Kunstformen kommen ohne Worte aus, sind perfekt auf die begleitende Musik abgestimmt und erzielen mit minimalen Mitteln maximale Wirkung. Prägnante Mimik und pointierte Bewegungen, immer im Kontrast zu großen Gesten und theatralischem Ausdruck, verleihen sowohl den ikonischen Filmarbeiten von Charlie Chaplin als auch Ricardo Fernandos tänzerischer Annäherung daran ihren Charakter.

„Charlie Chaplin war einer der größten Künstler aller Zeiten und es ist eine Ehre und eine große Herausforderung für mich, diese neue Kreation für das Ballett Augsburg zu choreografieren. Der Abend ist eine Hommage an die Ikone Charlie Chaplin und entführt das Publikum in eine Welt zwischen Realität und Fantasie“, sagt Ricardo Fernando über seine neueste Arbeit. Für Bühne und Kostüme ist Pascal Seibicke verantwortlich, der bereits mit der erfolgreichen Inszenierung „The Fairy Queen“ (wieder zu sehen ab dem 4. November 2023) am Staatstheater Augsburg überzeugte.

Mit der bevorstehenden Premiere des Balletts Augsburg haben auch die neuen Ensemble-Mitglieder die Möglichkeit, sich dem Publikum vorzustellen. Zum ersten Mal werden die Tänzerinnen Martina Maria Gheza, Kako Kijima und Tomona Seike sowie die Tänzer Alfonso Lopez Gonzales und Vito Volpicella auf der Bühne zu sehen sein. Um das Werk „Charlie“ besser kennenzulernen, bietet das Staatstheater eine Werk-Einführung an, gefolgt von einem Probenbesuch. Die Veranstaltung findet am 25. September 2023 um 18 Uhr statt und Tickets sind beim Besucherservice erhältlich.

Tickets für die insgesamt zwölf Vorstellungen von »Charlie« sowie die »Werkstatt« sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich (Telefon: 0821 324-49 00, E-Mail: [email protected], persönlich: an der Theaterkasse am Rathausplatz oder jederzeit online unter www.staatstheater-augsburg.de/spielplan).