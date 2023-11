„Christbaum für Alle“ aus Neusäß-Westheim steht auf dem Augsburger Rathausplatz

Er steht wieder auf dem Augsburger Rathausplatz, der „Christbaum für Alle“. Nachdem die 18 Meter hohe Tanne in Neusäß-Westheim gefällt und in das Herz der Fuggermetropole gebracht wurde, wurde er von der Berufsfeuerwehr fachmännisch gesichert aufgestellt.

Am Montag wurde der diesjährige „Christbaum für alle“ auf dem Augsburger Rathausplatz aufgestellt, er soll als Weihnachtsbaum für die gesamte Bevölkerung dienen. Dieses strahlende Weihnachtssymbol erfreut auch diejenigen Menschen, die keinen eigenen Christbaum zu Hause haben. Augsburg folgt seit den 1920er Jahren

dieser Tradition.

Die Tanne, die im Mittelpunkt des Augsburger Christkindlesmarktes stehen wird, ist

etwa 18 Meter hoch und etwa 33 Jahre alt.Sie wurde als Baumspende aus der Nachbarstadt Neusäß geliefert. In den Morgenstunden wurde das Nadelgehölz in Stadtteil Westheim gefällt und aufwändig in die „Gute Stube“ der Stadt Augsburg transportiert. Auf dem Rathausplatz sorgte die Berufsfeuerwehr auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem städtischen Forstamt für eine fachmännische und sichere Aufstellung des Prachtbaums.

Bis zur Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarktes am 27. November wird die Tanne nun mit 300 goldenen Sternen und über 1000 Lichtern zu einem echten Christbaum „aufgeputzt“.