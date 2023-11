SPIELWIESN in der Messe Augsburg war ein voller Erfolg – CREATIVMESSE zieht auch nach Augsburg

Rund 15.000 Besucher sorgen für eine grandiose SPIELWIESN-Premiere in Augsburg.

Ausgelassene Stimmung in prall gefüllten Hallen, angenehm luftige Atmosphäre

ohne Gedränge an den Spieltischen, viel Lob für das inspirierend-unterhaltsame

Programm rund um Verlagsstände, pen&paper Arena, auf dem neuen SCIENCE

PLAYGROUND und der Aktionsfläche Xund & Aktiv.

„Mit Augsburg als neuer Heimat der SPIELWIESN lagen wir goldrichtig“, freuten sich die Veranstalter Petra Griebel und Thomas Gärtner, die sich bei ihren Unterstützern, Schirmherrn und deren Stellvertretern anlässlich gemeinsamer Rundgänge nochmals herzlich bedankten.

Applaus und Daumen hoch zur Entscheidung für den Umzug erhielten die

Veranstalter nicht nur von Brettspielfans aus der Region in und um München und

Augsburg. Auch viele neugierige ‚Newbies‘ – unternehmungslustige Familien und

Freundeskreise begrüßten dieses Festivalangebot direkt vor ihrer Haustür hör- und

spürbar begeistert. Viele der eingefleischten SPIELWIESN-Fans waren ihrer

Kultveranstaltung aus ganz Süddeutschland und den benachbarten (Bundes-

)Ländern – teils über 500 km hinterhergereist – und lobten die Atmosphäre der

Augsburger Messe ausführlich und gebührend in den sozialen Netzwerken.

Der neue Termin wurde schon gebucht: Auf Wiederspielen in Augsburg heißt es

vom 8. bis 10. November 2024

Die Veranstalter sind begeistert und ziehen mit ihrer zweiten Messe ebenfalls nach

Augsburg. Gleich zum Frühlingserwachen ist dann wieder mächtig was los in

Augsburgs Messehallen auf der CREATIVMESSE vom 8.-10. März 2024!

creativmesse.de/cm